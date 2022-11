Tuvalu si aggrappa al metaverso

Con un annuncio che ha stupito la comunità internazionale e che è subito diventato virale, il piccolo stato insulare di Tuvalu, situato in un angolo remoto dell’Oceano Pacifico, ha affermato che è in corso un progetto per trasferire l’isola nel metaverso. Il governo locale lo ha reso noto in occasione dei lavori della COP27, come risposta simbolica ai rischi che l’arcipelago sarà presto costretto ad affrontare, a causa dell’innalzamento del livello dei mari. Il Paese potrebbe infatti essere completamente sommerso e scomparire.