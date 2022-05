Tv e cartoni animati, a Mariupol la propaganda russa viaggia sui camion

Camion propaganda russi sono stati dispiegati nelle strade di Mariupol, ha confermato l'agenzia Tass dopo che Petro Andrushenko, consigliere del sindaco della città, ne aveva dato notizia a Novaya Gazeta Europe.

Si tratta di mezzi messi a disposizione dal ministero delle Emergenze, con una fiancata adibita a schermo televisivo sintonizzato sulle due reti russe, Rossiya 24 o Perviy Kanal, sulle informazioni diffuse dalle due autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, o sulla trasmissione di cartoni animati e film per bambini. Due "sistemi di informazione e notifica di comunità mobili" - questo il loro nome ufficiale- percorrono le strade della città occupata e un altro è parcheggiato.

"Per tre mesi, i residenti della città sono stati in un vuoto informativo, a causa della mancanza di elettricità", ha spiegato il ministero delle Emergenze russo. Camion simili sono in circolazione nei distretti, sempre nella regione di Donetsk, di Volnovakha e Krasny Liman.