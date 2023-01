Tv, Feltri: "Striscia quotidiana Vespa? Sarà un successo editoriale"

"Sua professionalità non si discute, ora non resta che vederlo all'opera per giudicare"

Una striscia quotidiana informativa su Rai 1 affidata a Bruno Vespa? "Premesso che io sono abituato a commentare le cose dopo che le ho viste, ci troviamo di fronte ad un personaggio come Vespa sulla cui professionalità non è il caso di discutere, l'uomo è bravo quindi ci aspettiamo da lui una cosa all'altezza di quello che faceva Biagi con il suo 'Fatto'". A parlare con l'Adnkronos è Vittorio Feltri, commentando il progetto di una striscia quotidiana informativa su Rai 1 affidata a Bruno Vespa subito dopo il Tg 1 delle 20 nella collocazione che fu del 'Fatto' di Enzo Biagi.

"Ovviamente Biagi aveva un modo di porgersi come quello di un parroco e otteneva grandi risultati - osserva Feltri -. Ma anche Vespa ha più o meno quelle caratteristiche, nel senso che forse non è proprio un parroco ma è un vescovo, e quindi farà sicuramente una cosa eccezionale". Anche perché, dice il fondatore di 'Libero', "bisogna dire la verità: lui è molto informato, molto corretto, e quando non è informato si informa, e quindi è difficile che pesti una buccia di banana. Io lo stimo moltissimo e sono convinto che sarà un successo editoriale".

Dopo di che, conclude Feltri,"però, mi riservo di dargli un'occhiata, se no si ci deve basare unicamente sulla conoscenza dell'uomo, sulla cui bravura, in ogni caso, non c'è nessun dubbio".