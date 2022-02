Il Festival della Musica Italiana di New York approda su Rai2

La XIII edizione del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York approda su Rai 2 il 9 marzo alle ore 23,30 circa. Lo spettacolo da sempre in onda per il pubblico mondiale su Rai Italia, quest’anno è proposto in seconda serata, direttamente dallo storico jazz club, Blue Note di Milano. Nato quindici anni fa grazie all’Associazione Culturale Italiana di New York, che attraverso la musica ed attraverso l’organizzazione di questo festival, promuove e sostiene la cultura italiana in America e nel mondo. Dopo tantissime selezioni sono stati scelti gli 8 finalisti di questa edizione, quattro italiani residenti in Italia ed altrettanti italiani residenti all’estero.

Una serata che si è conclusa con la vittoria di Gregorio Rega che ha interpretato il brano “Ogni Vota”, il secondo posto per Ellynora ed il terzo posto per Sabba. La conduzione è stata affidata a Enrico Ruggeri che ha omaggiato il pubblico in sala anche con performance live fra le quali il brano scritto per Loredana Bertè, 'Il mare d’inverno'. Tra i protagonisti della serata, un amico del NYCanta, Fausto Leali, il produttore e artista Danti, Big Boy, Alfa insieme a Tecla, il giornalista Mario Luzzatto Fegiz, il chitarrista e tenore Federico Paciotti, Maurizio Vandelli, Paolo Vallesi, il direttore artistico di Radio Norba e presentatore di Battiti Live su Italia 1 Alan Palmieri, il comico e inviato di Striscia la Notizia Sasà Salvaggio, Alessandro Casillo, il presidente del Nuovo Imaie Andrea Miccichè.

Lo show è iniziato con un’originalissima versione chitarra e voce di 'New York New York' da parte di Big Boy che ha catapultato tutti subito oltre oceano ed una serie di ospiti che hanno accontentato il pubblico più giovane con Alfa e Tecla e quello più adulto con le esibizioni di Fausto Leali, Maurizio Vandelli, Sasà Salvaggio e lo stesso Ruggeri. Tanti volti noti tra il pubblico in sala, Nina Zilli, Alessio Bernabei, Pierdavide Carone, il dirigente sportivo Gianluca Paparesta, Luca Abbrescia, Dj Mitch di Radio 105, Dj Jad e Wlady, lo stylist Andrea Amara, l’attrice Sabrina Bertaccini e tanti addetti ai lavori del mondo musicale italiano.

Soddisfatti i direttori artistici Beppe Stanco e Cesare Rascel e per la delegazione newyorkese capeggiata da Tony Di Piazza, insieme a Tony Mulè e Joe Nastasi. Il festival dopo questa ripartenza si attesta sempre più tra i concorsi più quotati per i giovani emergenti, in più una inaspettata sorpresa per i concorrenti in gara, ognuno di loro ha ricevuto una borsa di studio del valore di 1.000 euro offerta dall’organizzazione per poter permettere loro di volare in America quando si saranno calmate le acque.

Dal 15 di febbraio ripartiranno le iscrizioni per la XIV edizione e tutte le informazioni saranno disponibili su www.nycanta.com. Il NYCanta gode del patrocinio di Siae, Nuovo Imaie ed partner della Nazionale Italiana Cantanti. Gli 8 giovani protagonisti ì, in dettaglio, sono Annalisa Andreoli (L’Aquila) con il brano '60.000 Vite'; Angie (Uta, provincia di Cagliari) con 'Rollercoaster'; Ellynora (Los Angeles)con 'Uh La La'; Gregorio Rega (Napoli) con 'Ogni vota'; Marco Sicilia (Hessen) con 'Non me l’hai mai detto'; Monia (Sanremo) con 'Cellula'; Sabba (Napoli) con 'Comete' e Vittorio Di Carlo (Connecticut) con 'Domani'.