Tv, in onda su 'Ultimo Tv' di Crespi e il Capitano Ultimo il film 'Il cacciatore di Anatre'

Andrà in onda su Ultimo TV, di Sergio De Caprio e Ambrogio Crespi, il film "Il Cacciatore di Anatre", vincitore di oltre venti premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali (https://www.ultimotv.it/video/film-il-cacciatore-di-anatre/). Il film, con la regia di Egidio Veronesi, è ambientato nell’anno 1942. Il fronte della guerra è ancora lontano e in un piccolo paese di provincia, tra il basso modenese e il Po, Mario e i suoi amici vivono spensierati gli anni della giovinezza; ognuno di loro ha un proprio sogno da realizzare, ma le difficoltà della vita e l'arrivo della guerra in seguito, cambieranno per sempre il loro destino. Solamente uno di loro riuscirà a realizzare il proprio sogno. Tra i vari riconoscimenti per il film ritroviamo il "Singapore International Film Festival", "Queens World Film Festival", "Philadelphia Independent Film Festival" e "Foggia Film Festival". "Il Cacciatore di Anatre" è presentato da Paolo Galassi e Firmament Pictures, in collaborazione con 9612 Cinema Line.