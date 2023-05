TV LG, ecco su quali girano i giochi GeForce Now in streaming 4K

LG Electronics ha aggiunto nella sua linea di TV il supporto 4K per Nvidia GeForce Now in oltre ottanta Paesi, a 60fps senza necessità di eseguire download o installare software o dispositivi hardware aggiuntivi. GeForce Now è attualmente disponibile sui TV LG (modelli 2020-2022) con webOS 5.0 e versioni successive in Full HD a 60fps, mentre il supporto per il servizio in 4K arriverà successivamente anche su una selezione di TV 2022. I giochi di maggior successo disponibili sul servizio Nvidia, tra cui Cyberpunk 2077, No Man’s Sky e Warhammer 40,000: Darktide, saranno disponibili a settaggio massimo in 4K sui TV premium di LG.

Un’altra novità riguarda l’integrazione nei TV LG di Boosteroid, il servizio indipendente di cloud gaming, con quattro milioni di utenti. Accedendo al proprio account Boosteroid, i possessori di un TV LG (modelli dal 2021 al 2023 con webOS 6.0 e versioni successive) potranno accedere a centinaia di videogiochi per PC, inclusi alcuni dei titoli tripla-A più popolari al mondo, senza la necessità di una console o di un set-top box. Con 18 siti di server in tutto il mondo (di cui uno in Italia), il servizio offre gameplay in 1080p a 60fps. Più avanti nel corso dell'anno arriverà sulle TV LG anche Amazon Luna, servizio di streaming del colosso dello shopping.