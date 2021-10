Switch off tv, volano vendite televisori: +120% su anno

Switch off tv, volano le vendite dei televisori. Nella settimana compresa tra l’11 e il 17 ottobre 2021 sono stati venduti oltre 217.000 apparecchi, con una crescita pari al +120% a unità rispetto alla stessa settimana del 2020. Il trend è decisamente positivo anche se si confronta il dato della settimana analizzata con la settimana precedente: in questo caso la crescita è stata pari al +16%. E' quanto emerge da un report di GfK Market Intelligence che ricorda la concomitanza con l'avvio del processo di switch off, iniziato il 20 ottobre, che prevede il coinvolgimento di 15 canali nazionali (Rai e Mediaset), e anche i bonus rottamazione varati dal governo. Se analizziamo il trend a valore, riscontriamo una crescita ancor più marcata, pari al +152% rispetto alla stessa settimana (la numero 41) del 2020.

Questo forte incremento è dovuto a due fattori: da un lato la domanda superiore all’offerta - legata anche alle problematiche di approvvigionamento dei produttori – dall’altro l’aumento dei costi delle materie prime e della logistica, che hanno contribuito alla crescita del prezzo medio dei Tv rispetto al 2020 (+26% complessivamente da inizio anno).

Il 20 ottobre è iniziato il processo che porterà al passaggio di tutti i canali nazionali alla codifica Mpe4 e che terminerà presumibilmente entro sei mesi. Secondo i dati di Gfk l’avvicinarsi di questa data ha portato un numero consistente di Italiani a decidere di sostituire il proprio televisore approfittando anche delle agevolazioni statali. Il Bonus Rottamazione Tv é entrato in vigore lo scorso agosto tramite un decreto interministeriale.