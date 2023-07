TwitchCon a Parigi, si farà nonostante le proteste

Nonostante le proteste che stanno incendiando Parigi in queste ore, Twitch ha annunciato via Twitter che il TwitchCon 2023, programmato l'8 e 9 luglio presso il centro espositivo Porte de Versailles. TwitchCon è un evento organizzato dalla compagnia di Amazon per permettere al mondo virtuale del popolare sito di streaming di incontrarsi in presenza. "Stiamo monitorando attentamente le proteste che si stanno svolgendo a Parigi e nei dintorni", si legge nel comunicato pubblicato su Twitter da Twitch. "La sicurezza della nostra comunità e del nostro personale è sempre stata e continuerà ad essere la nostra massima priorità. Al momento, non ci sono previsti impatti su TwitchCon Paris. Il luogo dell'evento non si trova vicino all'epicentro delle proteste o a qualsiasi area che abbia visto attività di protesta, e continua a operare normalmente. Riceviamo aggiornamenti regolari dal luogo e comunicheremo eventuali cambiamenti ai nostri piani per TwitchCon".