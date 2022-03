Twitter cancella post ambasciata russa in Gb su Mariupol

Twitter ha rimosso un post dell'ambasciata russa nel Regno Unito nel quale si sosteneva che il bombardamento dell'ospedale di Mariupol era in realtà una messa in scena. L'ambasciata era stata criticata da Downing Street che aveva accusato la missione diplomatica di diffondere disinformazione sul conflitto in Ucraina. Un analogo tweet è stato pubblicato oggi dall'ambasciata russa in Italia.

Nel post si legge: "Il tentativo di gonfiare lo scandalo attorno alla presunta distruzione da parte della #Russia dell’ospedale a #Mariupol è il massimo del cinismo e della campagna di menzogne sulla nostra operazione militare speciale in #Ucraina". Il post è corredato dall'hashtag #fakenews, per denunciare le presunte manipolazioni da parte delle autorità ucraine.