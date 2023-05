Twitter, Elon Musk annuncia: "Stiamo eliminando account inattivi"

Twitter sta "eliminando gli account inattivi da anni". Lo ha annunciato sul proprio account il ceo di Twitter, Elon Musk. "Stiamo eliminando gli account che non hanno condotto alcuna attività per diversi anni, quindi probabilmente vedrete diminuire il numero di follower", ha scritto.

Lo scorso dicembre Musk aveva messo in guardia, annunciando che Twitter avrebbe "presto cancellato 1,5 miliardi di account" inattivi. Ovvero, aveva spiegato allora, "saranno cancellati profili senza tweet e senza accesso da anni".

Tecnicamente, l'inattività di un profilo è da considerarsi quasi unicamente legata al login. E quindi vengono ritenuti profili inattivi quelli verso i quali non è stato effettuato il login nel periodo considerato. Nelle Faq del regolamento di Twitter, pur specificando cosa si intende per profili inattivi e parlando delle necessità di login, si consiglia però di postare almeno un tweet. "Per mantenere il tuo account attivo, fai login e posta un Tweet almeno ogni sei mesi", si legge.