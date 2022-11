Twitter, Elon Musk: "Chiusura profilo Trump è stato grave errore"

"Eliminare il profilo di un presidente in carica ha minato la fiducia del pubblico in Twitter per la metà degli Stati Uniti"

Ad una settimana dall'annuncio della riattivazione dell'account Twitter di Donald Trump, il proprietario del social media, Elon Musk definisce "un grave errore" la sua sospensione a partire dal gennaio 2021, dopo l'assalto a Capitol Hill. "Mi sta bene il fatto che Trump non twitti. La cosa importante è che Twitter corregga un grave errore consistito nel mettere al bando il suo account, malgrado il fatto che lui non abbia violato la legge o i termini del servizio. Eliminare il profilo di un presidente in carica ha minato la fiducia del pubblico in Twitter per la metà degli Stati Uniti", ha scritto Musk.