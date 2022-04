Twitter, Elon Musk ci ripensa: non entra nel board

Elon Musk non entrerà nel board di Twitter. Lo ha annunciato Parag Agrawal, Ceo della compagnia, con un tweet.

"La nomina di Elon come membro del board avrebbe dovuto diventare effettiva dal 9 aprile, ma la stessa mattina Elon ha reso noto che non sarebbe entrato nel board. Credo sia la soluzione migliore. Abbiamo sempre preso in considerazione, e continueremo a farlo, gli input dei nostri azionisti, a prescindere che siano nel board o meno. Elon è il nostro principale azionista e siamo pronti ad accogliere le sue sollecitazioni", ha detto Agrawal. Musk ha recentemente ufficializzato di aver acquisito più del 9% delle azioni di Twitter, diventando il principale azionista della compagnia. Il magnate aveva concordato di non salire oltre la soglia del 14,9% durante il periodo di permanenza nel board.