Twitter, Elon Musk raccoglie 46,5 miliardi per l'acquisto

Il fondatore di Tesla Elon Musk afferma di aver raccolto 46,5 miliardi di dollari per il suo tentativo di acquistare una quota di controllo di Twitter: è quanto emerge dai documenti che ha presentato alla Sec, Securities and Exchange Commission. Musk prevede di fare un'offerta formale di acquisto a tutti gli azionisti esistenti con il denaro di cui dispone, che include prestiti per un valore di 25 miliardi e oltre 21 miliardi che ha raccolto da altre fonti. Musk per l'acquisto della piattaforma ha proposto un prezzo di acquisto di 54,20 dollari per azione, che, se accettato, renderebbe la società valutata 43 miliardi.

Musk ha in precedenza rivelato di aver già acquistato circa il 9% delle azioni della società, rendendolo già il maggiore azionista unico di Twitter.