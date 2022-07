Twitter, la società: "Musk rispetti accordo"

Le azioni di Twitter affondano in borsa dopo che Elon Musk ha annunciato che avrebbe ritirato l'accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare la piattaforma, accusando il social media di non aver fornito informazioni sufficienti sul numero di spam e account falsi. Twitter ha annunciato un'azione legale per portare avanti l'accordo e ha assunto Wachtell Lipton Rosen & Katz di New York, uno degli studi legali aziendali leader nel mondo.

L'accordo di fusione originale includeva una commissione di scioglimento di 1 miliardo di dollari, ma invece di spingere affinché Musk paghi la somma, Twitter vuole che il patron di Tesla lo porti a termine. "Il consiglio di Twitter si è impegnato a chiudere la transazione al prezzo e ai termini concordati con il signor Musk", ha scritto in un tweet il suo presidente Bret Taylor.

John Coffee, un professore della Columbia Law School ed ex consigliere della Borsa di New York e del Nasdaq, ha detto alla BBC che Musk non ha dalla sua "grandi argomenti legali". "Sarà una grande battaglia, ma prevedo che sarà risolta in silenzio. Penso che Musk non si aspetti di uscire con una vittoria. Mi aspetto che speri di poter staccare altri 10 o 20 miliardi dal prezzo che ha accettato di pagare", ha spiegato.