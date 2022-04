Twitter lancia una 'pillola avvelenata' contro l'offerta di Musk

Twitter sta cercando di respingere l'offerta pubblica di acquisto ostile di Elon Musk adottando un piano del tipo "pillola avvelenata" con lo scopo di impedire al Ceo di Tesla di diventare il proprietario del social network.

Il piano, denominato "per i diritti degli azionisti", cerca in sostanza di isolare i soci dai tentativi di Musk, che è diventato il più grande azionista individuale della piattaforma, di accumulare una partecipazione esponenzialmente più grande in Twitter.

"Il Piano sui diritti ridurrà la probabilità che qualsiasi entità, persona o gruppo acquisisca il controllo di Twitter attraverso l'accumulo di mercato aperto senza pagare a tutti gli azionisti un premio di controllo appropriato o senza fornire al Consiglio tempo sufficiente per formulare giudizi informati e intraprendere azioni che siano nel migliore dei modi interessi degli azionisti", ha spiegato Twitter in un comunicato.

Musk ha rivelato all'inizio di questo mese di aver accumulato una partecipazione di oltre il 9% in Twitter e ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per acquisire la società del valore di circa 43 miliardi di dollari.