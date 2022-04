Twitter, Musk entra nel board: "Presto cambiamenti significativi"

Il magnate non potrà acquistare più del 14,9% delle azioni del social media

Elon Musk entrerà nel consiglio di amministrazione di Twitter, dopo l'acquisto del 9,2% delle azioni del social network, che ha fatto di lui il maggiore azionista dell'azienda. E' quanto emerge dalla lettura dei documenti sottoposti alla Securities and Exchange Commission, citati da vari media Usa. L'imprenditore di origine sudafricana, patron di SpaceX e Tesla, in passato aveva criticato la piattaforma per la "mancata adesione ai principi della libertà di parola".

La notizia del suo nuovo ruolo all'interno di Twitter è stata annunciata anche dal ceo del social network, Parag Agrawal, che si è detto certo che Musk "porterà un grande valore nel nostro cda". Immediata la risposta di Musk, che ha annunciato l'inyenzione di apportare "cambiamenti significativi a Twitter nei prossimi mesi".

Con la sua presenza nel board, Musk non potrà acquistare più del 14,9% delle azioni del social media. Quanto ai possibili cambiamenti futuri, lo stesso Musk ha lasciato intendere la direzione nella quale potrebbe procedere. In un sondaggio postato ieri sera, ha chiesto agli utenti se piacerebbe loro la possibilità di modificare i post dopo la pubblicazione.