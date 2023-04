Twitter, Musk: "I dipendenti erano 8mila, ora sono 1.500"

"Non è affatto divertente" e può, a volte, essere "doloroso" licenziare qualcuno

Quando Elon Musk ha acquistato Twitter c'erano "poco meno di ottomila" dipendenti e ora ce ne sono "1.500". Così l'amministratore delegato di Twitter nel corso di una intervista esclusiva alla Bbc. Musk ha aggiunto che "non è affatto divertente" e può, a volte, essere "doloroso" licenziare qualcuno. Inoltre, non riesce a farlo di persona perché "non è possibile parlare con così tante persone faccia a faccia", ha detto Musk.