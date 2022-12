Twitter, Musk lancia il sondaggio: "Devo dimettermi?"

"Devo dimettermi da capo di Twitter?". Elon Musk, dopo aver assistito a Doha alla finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia, lancia su Twitter un sondaggio che lo riguarda in prima persona. "Ci sarà un voto per rilevanti cambiamenti nelle policy. Mi scuso, non succederà di nuovo", twitta preannunciando la consultazione. Quindi, quando in Italia è da poco passata la mezzanotte, ecco il quesito: "Dovrei dimettermi da capo di Twitter? Rispetterò i risultati di questo sondaggio", scrive il magnate. In pochi minuti il sondaggio, destinato a chiudersi nella mattinata italiana del 19 dicembre, raccoglie centinaia di migliaia di voti.





Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022