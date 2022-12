Twitter, Parlamento Ue convoca Musk per "franco confronto pubblico"

Il Parlamento Europeo ha convocato Elon Musk per un "franco confronto pubblico" sul futuro Twitter. E' quanto si legge nella lettera con cui la presidente Roberta Metsola ha chiesto personalmente al miliardario americano ad un'audizione sul futuro della piattaforma che "non deve diventare involontariamente un catalizzatore di linguaggio d'odio, interferenze elettorali e disinformazione".

Nella lettera, la presidente dell'Europarlamento ricorda come Twitter abbia un ruolo centrale nella vita democratica dell'Unione e "aiuta la possibilità del dibattito civile". La richiesta recapitata ieri dal Parlamento Europeo a Musk arriva dopo una serie di tensioni con la Commissione Europea. Proprio ieri il commissario per il Mercato Interno, Thierry Breton, ha twittato che "la piattaforma non può continuare a fare avanti e indietro con le politiche", dopo che Musk ha introdotto nuove, poco chiare, regole, riguardo alla promozione di link di altri social media.

Risale poi a qualche giorno fa il forte monito della vicepresidente della Commissione Europea Vera Jourova, in reazione alla preoccupante "sospensione arbitraria dei giornalisti su Twitter". " La legge sui servizi digitali dell'Ue richiede il rispetto della libertà dei media e dei diritti fondamentali' - ha scritto su Twitter - Elon Musk dovrebbe esserne consapevole. Ci sono linee rosse. E sanzioni, presto''.