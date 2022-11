"Via benpensanti e radical chic"

"Grande Elon Musk, il patron di Tesla... per me è un genio dell'innovazione, del futuro... Ho detto: quanto sarebbe bello se venisse a investire in Italia, lui ha risposto. Spero che possa venire veramente. Grazie al patron di Tesla e anche di Twitter: ha riammesso Donald Trump su Twitter, aver liberato dal benpensantismo e dai radical chic di sinistra una piattaforma... applausi". Lo dice Matteo Salvini durante una diretta social.