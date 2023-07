Twitter, stretta di Musk: si alza limite di tweet che si possono leggere

Diventano 10mila per utenti con spunta blu, 1.000 per i non verificati e 500 per i nuovi utenti non verificati

Stretta di Elon Musk, proprietario di Twitter, sul numero di tweet che possono essere letti ogni giorno. Un limite che nell'arco di poche ore è cambiato. Inizialmente aveva parlato di 6mila tweet al giorno per gli utenti verificati (quelli con la spunta blu), 600 per quelli non verificati e 300 per quelli non verificati che si sono iscritti da poco (non è chiaro da quanto). Poco dopo Musk ha però cambiato idea e portato a 10mila messaggi al giorno per gli account verificati del social network, 1.000 per quelli non verificati e 500 per i nuovi utenti non verificati. Il tutto "per affrontare i livelli estremi di data scraping", una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software, "e di manipolazione del sistema".

Now to 10k, 1k & 0.5k — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

L'amministratore delegato di Tesla aveva inoltre specificato che queste limitazioni alla visualizzazione dei tweet erano di natura temporanea e aveva assicurato che "presto" sarebbero state aumentate a 8.000 per gli utenti verificati, 800 per quelli non verificati e 400 per i nuovi utenti non verificati. Ma il limite è stato alzato poco dopo a 10mila, 1.000 e 500.