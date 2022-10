Twitter, Trump: "Con Musk è in buone mani"

"Sono molto felice che Twitter ora sia in buone mani e non più guidato dalla matti e maniaci dell'estrema sinistra che veramente odiano il nostro Paese". Così Donald Trump celebra l'arrivo di Elon Musk alla guida del social media che per anni è stato il suo principale strumento politico, e anche di governo, e dal quale è stato messo al bando, come da tutti gli altri principali social media, dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio dello scorso anno.

Scrivendo il suo social media Truth Social, l'ex presidente non si sbilancia su un suo possibile ritorno su Twitter: Musk, d'altra parte, in passato ha detto che è stato un errore mettere al bando Trump. The Donald non ha mancato di dare consigli al nuovo Twitter: "Deve lavorare sodo per liberarsi di tutti i bot ed i falsi account che l'hanno danneggiato così tanto - ha detto - diventerà più piccolo ma migliore, io amo Truth".

Lo scorso aprile Trump aveva escluso la possibilità di tornare su Twitter, anche una volta revocato il bando, ma diversi osservatori politici americani hanno sottolineato che l'ex presidente potrebbe tornare sulla popolare piattaforma in vista di un possibile lancio della sua candidatura nel 2024.