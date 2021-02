Twitter, Trump rimosso "per sempre"

(Adnkronos)

L'ex presidente americano Donald Trump è stato rimosso da Twitter ''per sempre'', con un divieto permanente, e non potrà creare un nuovo account sulla piattaforma nemmeno se tornasse a candidarsi. Lo ha chiarito il direttore finanziario di Twitter Ned Segal intervistato da Cnbc. "Se vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma", ha detto Segal. ''Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l'incitamento alla violenza'', ha aggiunto.