Twitter, Ue: "Presto sanzioni, libertà stampa linea rossa. Elon Musk dovrebbe saperlo"

''Le notizie sulla sospensione arbitraria dei giornalisti su Twitter sono preoccupanti. La legge sui servizi digitali dell'Ue richiede il rispetto della libertà dei media e dei diritti fondamentali'' ed ''Elon Musk dovrebbe esserne consapevole. Ci sono linee rosse. E sanzioni, presto''. Lo ha scritto su Twitter la vicepresidente della Commissione Europea Vera Jourova commentando la sospensione degli account di alcuni giornalisti. Tra loro Donie O'Sullivan della Cnn, Ryan Mac del Washington Post e Drew Harwell di New York Times, ma anche di altri, come gli indipendenti Aaron Rupar e Tony Webster, Micha Lee di The Intercept, Matt Binder di Mashable.