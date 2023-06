Twitter vale un terzo di quanto è stato pagato da Elon Musk, secondo gli analisti

Twitter vale al momento poco più di un terzo di quanto è stata pagata da Elon Musk nel 2022, ossia 44 miliardi di dollari, secondo gli analisti di Fidelity. La compagnia al momento vale circa 20 milioni di dollari: Twitter è stato in estrema difficoltà sin da quando Musk l'ha rilevata: oltre ai 13 miliardi di debiti con la quale è stata già acquisita, le scelte della nuova direzione in merito ad abbonamenti a pagamento e revisioni della policy hanno portato a un declino del 50 per cento degli introiti da pubblicità, e alla fine di marzo solamente l'1 per cento degli utenti di Twitter aveva fatto l'iscrizione a Twitter Blue, la versione a pagamento con spunta blu del social. Nonostante queste nuvole sul suo patrimonio, la ricchezza di Musk non accenna a diminuire: è aumentata di 48 miliardi di dollari nell'ultimo anno, soprattutto grazie alla crescita del 63 per cento delle azione di Tesla.