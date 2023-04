TXOne Networks presenta le nuove soluzioni per proteggere l'Industry 4.0 dalle minacce informatiche

L’azienda partecipa ad Hannover Messe 2023 e presenta la metodologia OT Zero Trust, che garantisce l'affidabilità operativa e la sicurezza digitale degli ambienti OT e dei sistemi di controllo industriali

EINDHOVEN, Paesi Bassi e HANNOVER, Germania, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TXOne Networks, leader globale nella sicurezza IIoT (Industrial Internet of Things), partecipa ad Hannover Messe 2023 e presenta le ultime soluzioni per la sicurezza completa delle infrastrutture critiche e degli ambienti OT.

Durante la manifestazione, TXOne mostrerà come risolvere i problemi di sicurezza informatica nelle reti OT, concentrandosi principalmente sui settori manufatturiero, automotive e farmaceutico. In linea con la strategia di protezione dell‘intero ciclo di vita degli asset, l'azienda presenta la propria soluzione olistica per la sicurezza degli ambienti OT, che include la security inspection, la protezione degli endpoint e la sicurezza della rete.

L’ultimo studio TXOne sullo stato dell’arte della cybersecurity negli ambienti industriali, Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022, ha dimostrato come le minacce informatiche sono sempre più imprevedibili e in costante evoluzione. Le organizzazioni industriali devono essere in grado di far fronte ai cambiamenti di azioni distruttive come i ransomware e gli attacchi alle supply chain o agli asset infrastrutturali critici.

Per proteggersi e poter respingere le minacce, sono necessarie soluzioni end-to-end. TXOne Networks propone soluzioni sia basate su rete sia sugli endpoint, per proteggere le reti OT e i dispositivi mission-critical in tempo reale, grazie alla sua metodologia OT Zero Trust. Questa strategia assicura che ogni dispositivo sia protetto da almeno un layer di sicurezza durante il ciclo di vita.

Fedele al suo motto: “Evitiamo il fermo impianto (Keep the Operation Running)”, TXOne offre soluzioni complete che comprendono sicurezza della supply chain, anti-malware per gli endpoint e protezione della rete industriale. L'azienda si impegna quotidianamente per risolvere i limiti di sicurezza nei diversi settori OT e protegge scrupolosamente e con misure a più livelli le risorse critiche durante l‘intero ciclo di vita, siano esse moderne o legacy.“TXOne Networks sostiene la metodologia OT Zero Trust, che promuove sia un processo di verifica continua sia un approccio incentrato sul dispositivo, in grado di coprire l‘intero ciclo di vita degli asset. Ogni dispositivo è costantemente ispezionato e monitorato durante le operazioni di produzione. Questo mette d’accordo i team informatici, a favore del miglioramento delle misure di sicurezza e il personale OT, incline a dare la priorità al funzionamento del sistema rispetto alla sicurezza, permettendo così di mantenere prestazioni ottimali". Ha affermato Dr. Terence Liu, CEO di TXOne Networks.

TXOne Networks presenterà una serie completa di prodotti e soluzioni OT native in grado di proteggere gli ambienti OT/ICS, come:

Portable InspectorIl nuovo strumento di security inspection non richiede l'installazione e quindi risulta facile e veloce da implementare, oltre a essere particolarmente semplice da utilizzare. Abilita interazioni virus free che rispettano la conformità alle normative e analizza le vulnerabilità del sistema per valutare i rischi. La nuova console di gestione, ElementOne, offre una panoramica dettagliata della sicurezza degli asset e garantisce il massimo livello di visibilità

EdgeIPS 103TXOne ha aggiornato il motore di seconda generazione (Edge V2) del sistema di prevenzione delle intrusioni, con l’obiettivi di proteggere gli asset mission-critical e garantire il funzionamento continuo e senza interruzioni delle linee di produzione. Sono molte le funzionalità migliorate, come la velocità di trasmissione 4 volte più veloce, una porta di gestione out-of-band e funzionalità di sicurezza avanzate

Oltre agli ultimi prodotti, verrà presentato l’intero portfolio che mostra come TXOne Networks sia in grado di offrire una protezione completa per gli ambienti OT. I manager e gli esperti di sicurezza dell’azienda saranno presenti allo stand per rispondere alle domande più critiche circa la sicurezza informatica negli ambienti OT

TXOne Networks sarà presente ad Hannover Messe 2023 (17-21 aprile 2023) presso lo Stand A04, Padiglione 16.

TXOne NetworksTXOne Networks offre soluzioni di sicurezza informatica che garantiscono l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di controllo industriale e degli ambienti tecnologici operativi attraverso la metodologia OT zero trust. TXOne Networks collabora con produttori leader e operatori di infrastrutture critiche per sviluppare approcci pratici e operativi di cyber difesa. TXOne Networks offre sia prodotti basati su rete che su endpoint per proteggere la rete OT e i dispositivi mission-critical in tempo reale e con una difesa approfondita. www.txone.com

