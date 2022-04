Uber Black arriva in Sicilia, partendo da Palermo e Catania

Da ieri il servizio di mobilità Uber Black è attivo anche in Sicilia, a partire dalle città di Palermo e Catania. Prosegue così il piano di espansione di Uber sul territorio nazionale estendendo il servizio operato dai proprietari di autovetture e licenze NCC. A Palermo e Catania sarà attivo anche Uber Van per permettere agli utenti di viaggiare insieme fino ad un massimo di quattro persone, come previsto dalla normativa anti-Covid. In totale sono ora otto le città italiane in cui Uber è attiva con servizi per la mobilità, riuscendo a raggiungere circa il 25% della popolazione italiana.