Ubisoft gioca la carta NFT

Ubisoft, sviluppatore di videogiochi francese e tra i leader del settore, ha recentemente annunciato investimenti nel Web3 per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di dollari. Attraverso partnership multiple e differenziate, i produttori di titoli blasonati del calibro di Assassin’s Creed e Far Cry puntano ad inserirsi in un segmento di mercato- quello del gaming on chain- dalle grandi potenzialità. Il progetto finanzierà, ampliandola, la gamma di titoli Web3 della software house, e potenzierà il suo organico, con il previsto ingresso di nuovi tecnici specializzati.