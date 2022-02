Omicidio Agrigento, ucciso 24enne: fermato il padre

Il padre di Vincenzo Gabriele Rampello, il giovane di 24 anni ucciso a Raffadali, nell'agrigentino, è stato fermato quale presunto assassino del figlio. L'uomo, un poliziotto in servizio a Catania, è stato bloccato dai carabinieri mentre stava per fuggire su un pullman di linea diretto nella città etnea. In questo momento il padre è in stato di fermo. L'omicidio è avvenuto in piazza Progresso. Nove i colpi sparati contro il giovane.