Ucraina, 007 Gb: "Aumentano critiche a vertici militari in Russia"

I vertici militari russi sono sempre più sotto pressione da parte di "attori sempre più diversi all'interno del sistema russo" alla luce delle battute d'arresto che le forze russe stanno subendo in Ucraina. E' quanto segnala l'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, sottolineando come sebbene finora le critiche non siano state rivolte alla leadership politica, la tendenza "a manifestare pubblicamente il dissenso contro l'establishment russo" potrebbe essere "probabilmente difficile da invertire".

La valutazione cita il leader ceceno Ramzan Kadyrov e il proprietario del Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, così come "presentatori tv approvati dallo stato, pop star e una comunità sempre più esplicita di blogger militari ultranazionalisti". Nel caso di Kadyrov e Prigozhin, considerati come figure chiave all'interno di un "blocco a favore della guerra", le loro critiche "si basano su argomentazioni a favore di un maggiore impegno dello Stato e della disponibilità all'escalation".