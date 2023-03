Ucraina, 007 Gb: come cambia la guerra con aumento temperature

L'aumento delle temperature in Ucraina sta generando condizioni sul terreno che limitano i movimenti dei mezzi pesanti e quindi "avvantaggiano militarmente le forze difensive". Lo afferma l'intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano sulla situazione sul terreno nelle zone del conflitto, divulgato dal ministero della Difesa di Londra.

"Mentre le forze ucraine continuano la loro difesa di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk, l'aumento delle temperature sta provocando la formazione di una fanghiglia, condizioni note in ucraino come 'bezdorizhzhia', che limita gli spostamenti attraverso il paese. Ciò generalmente fornisce qualche vantaggio militare alle forze in difesa", si legge nel documento.

"Le temperature al suolo diurne sono aumentate e ora sono ampiamente al di sopra dello zero. Come da metà febbraio, il gelo notturno e il disgelo diurno rimangono condizioni probabili fino alla prossima settimana. Le previsioni di temperature più calde della media per il resto dell'inverno e della primavera ridurranno ulteriormente gli spostamenti. È quasi certo che entro la fine di marzo i movimenti saranno ostacolati al massimo, dopo la fase finale del disgelo. Ciò aggiungerà ulteriore attrito alle operazioni a terra e ostacolerà il movimento fuoristrada di veicoli corazzati più pesanti, specialmente su terreni sconnessi nel settore di Bakhmut".