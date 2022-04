Ucraina, 007 Gb: "Conquiste nel Donbass ad alto costo per Russia"

"La battaglia del Donbass rimane il principale obiettivo strategico della Russia per assicurarsi il controllo sulle oblast di Donetsk e Luhansk. In queste zone i combattimenti sono stati particolarmente pesanti intorno a Lysychansk e Severodonetsk, con un tentativo di avanzata a sud da Izium verso Slovyansk. A causa della forte resistenza ucraina, le conquiste territoriali russe sono state limitate e raggiunte a un costo elevato per le forze russe". A riferire della situazione sul terreno è il ministero della Difesa di Londra citando l'ultimo rapporto dell'intelligence britannica.