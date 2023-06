Ucraina, 007 Gb: "Controffensiva prende slancio intorno a Bakhmut"

Prende "slancio" la controffensiva delle forze di Kiev intorno alla città di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, e si sono registrati "progressi". E' quanto afferma l'aggiornamento quotidiano di intelligence diffuso via Twitter dal ministero della Difesa di Londra mentre prosegue il conflitto in Ucraina dopo l'invasione russa del Paese.

"Nel quadro della sua più ampia controffensiva, l'Ucraina ha acquisito slancio nei suoi assalti intorno a Bakhmut, nella regione di Donetsk - si legge - In un'operazione condotta da varie brigate, le forze ucraine hanno fatto progressi sia sul lato nord che su quello meridionale della città". Secondo la valutazione, "ci sono poche prove che la Russia mantenga un numero significativo di riserve operative di forze di terra che possano essere impiegate per i rinforzi di fronte alle molteplici minacce in settori molto lontani, da Bakhmut alla sponda orientale del fiume Dnipro, a oltre 200 chilometri di distanza".