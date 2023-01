Ucraina, 007 Gb: "In Russia torna addestramento militare in scuole"

Come ai tempi dell'Urss, i ragazzi dovranno imparare l'uso di fucili d'assalto Ak e bombe a mano, fare esercitazioni e saluti militari

La Russia torna ai tempi dell'Urss con l'addestarmento militare nelle scuole. Lo scrive l'intelligence britannica nel suo bollettino giornaliero. Secondo i dettagli forniti dal ministero russo dell'Istruzione sulll'addestramento militare obbligatorio nelle scuole secondarie a partire dal prossimo primo settembre, i ragazzi dovranno imparare l'uso di fucili d'assalto Ak e bombe a mano, fare esercitazioni e saluti militari. Inoltre, dallo scorso dicembre è stato annunciato un programma "di addestramento militare base" per gli studenti universitari. "Queste iniziative - conclude il bollettino britannico - evidenziano l'atmosfera sempre più militarizzata nella Russia in tempo di guerra, così come una (probabilmente deliberata) evocazione dell'Unione Sovietica: un simile addestramento era obbligatorio nelle scuole fino al 1993".