Ucraina, 4 Ncc da Roma a Leopoli: portano aiuti e ritornano con 23 profughe, anche sei bimbe

"Quattro autisti Ncc, nostri associati, stanno rientrando dalla missione umanitaria volontaria in Ucraina, iniziata il 28 febbraio. Hanno portato a Leopoli e Ternopil, quattro veicoli van colmi di medicinali, articoli sanitari, cibo, coperte, vestiario, percorrendo, tra andata e ritorno, più di 3.600 km in tre giorni. Sulla via del ritorno, a Leopoli hanno caricato 23 ucraine: 16 donne, 6 bambine e Raichel, una cucciola labrador, salvandole dai rischi della guerra. Quattro passeggere sono già a a destinazione in Polonia, 2 scendono a Verona, 8 vengono accompagnate a Cattolica, le altre arriveranno a Roma stasera sul tardi". Lo spiega in una nota Aims, l'associazione imprenditori mobilità sostenibile.

"La missione umanitaria è completamente autofinanziata, e realizzata con i van che Alfonso, Alex, Nazare, Alexey, utilizzano professionalmente ogni giorno a Roma per trasportare i clienti. I quattro imprenditori del trasporto sostenibile hanno offerto alla causa della pace e della solidarietà umana, anche i mancati guadagni dei giorni impiegati a soccorrere gente sconosciuta e lontana", prosegue la nota.

Il presidente di Aims, Paolo De Santis commenta: “Mi hanno raccontato di un momento significativo. All’ultimo check-point di militari ucraini prima di Leopoli, sono stati circondati da una ventina di militari con fare inquisitivo. Quando hanno capito di cosa si trattava si sono sciolti in un sorriso e con gli occhi commossi hanno detto di non poter immaginare che degli italiani potessero spontaneamente attraversare mezz’Europa per portare aiuti. Hanno augurato ogni bene, dando consigli sul percorso”. De Santis ha dichiarato che Aims immagina di far partire un altro convoglio umanitario la prossima settimana, se le circostanze lo consentiranno.