Ucraina, 46 foto raccontano un anno di guerra, in mostra a Milano

Un anno di guerra raccontato con gli scatti di due fotografi, un'italiana e un ucraino, Arianna Arcara e Mikhail Palinchak. Quarantasei scatti per raccontare il conflitto e la distruzione che provoca, ma anche la resilienza del popolo ucraino di fronte all'invasione russa. La mostra fotografica, dal titolo 'Ucraina. Storie di Resistenza', organizzata dal consolato generale degli Stati Uniti a Milano, in collaborazione con il Comune di Milano e il consolato generale d'Ucraina, è visitabile al Museo del Risorgimento-Palazzo Moriggia, in via Borgonuovo 23, dal 10 febbraio al 12 marzo 2023.

Le immagini mostrano palazzi distrutti, vite spezzate, ma anche la determinazione a resistere. Fotografie - le ha definite il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel messaggio inviato all'inaugurazione della mostra - "insieme belle e terribili. Belle in quanto opere d’arte che colgono la realtà e la trasformano, facendone simbolo e coinvolgendoci nel profondo. Terribili perché ci proiettano nella situazione dell’Ucraina oggi e ci rendono testimoni del dolore, della distruzione, della paura, ma anche della coraggiosa resistenza del popolo ucraino".

Il console Usa a Milano, Robert Needham, ha ringraziato i due autori, presenti all'inaugurazione, che "hanno rischiato la vita per portarci queste potenti immagini della guerra, che ci mostrano la forza e la resilienza del popolo ucraino". Ricordando di aver "servito a Kyiv per tre anni", il diplomatico statunitense ha raccontando che "guardando queste foto, non vedo solo edifici distrutti e volti sofferenti, ma anche le strade in cui ho passeggiato con la mia famiglia. Ricordo i miei vicini e gli amici, i bambini che giocavano nel parco, i miei colleghi ucraini. È davvero molto doloroso".

A pochi giorni dall'anniversario dell'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, Needham ha ricordato che "in un anno secondo le Nazioni Unite ci sono state più di settemila vittime civili, compresi quattrocento bambini. Secondo le stime, 13,7 milioni di ucraini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. Si tratta di circa il 30% della popolazione". Un'emergenza a cui gli Stati Uniti hanno risposto "stanziando fondi del valore di circa 1,9 miliardi di dollari in aiuti umanitari all'Ucraina", ma - è la raccomandazione del console - "insieme con i nostri alleati e partner, dobbiamo continuare a dare supporto all'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario a difendere la sua indipendenza, la sua sovranità e i suoi valori, che sono i nostri valori. Non possiamo stare a guardare".

Stessa sollecitazione arrivata dal console generale d'Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, che ha ringraziato "di cuore tutti voi che avete supportato il mio Paese e i miei connazionali nel corso di questi mesi. Il vostro supporto ha continuato a essere fonte di forza e di speranza per il popolo ucraino. Ci dimostra che non siamo soli".

Le foto di Arianna Arcara e Mikhail Palinchak "ci mostrano come la guerra abbia toccato le nostre vite. Quelle che vedremo non sono solo immagini, ma sentimenti: tanto dolore, tanta rabbia e tanto amore, rafforzato dalla durezza del destino e dal realizzare la fugacità della vita che un minuto c'è e un minuto dopo potrebbe non esserci. Quello che vedremo è un appello all’azione per tutti noi", ha detto il console, chiedendo a tutti di "continuare a supportare l’Ucraina e di continuare a boicottare la Russia".