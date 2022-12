Ucraina, 5 morti in bombardamento russo a Kherson

E' di cinque morti e 20 feriti il bilancio di un bombardamento russo nel centro di Kherson, ha denunciato l'ufficio di presidenza ucraina. Su Twitter il capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha pubblicato alcune immagini delle vittime dell'attacco odierno, affermando che tutto questo è accaduto "alla vigilia di Natale, nella parte centrale della città". "Il mondo deve vedere che quello contro cui stiamo combattendo è il male assoluto", ha dichiarato Zelensky. "E' terrorismo, sono uccisioni per il gusto di intimidire", ha commentato.

Intanto secondo quanto afferma l'intelligence britannica nel suo bollettino quotidiano sull'andamento della guerra, la Russia sta probabilmente limitando gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine a causa delle sue scorte limitate di missili. La mancanza di munizioni limiti anche le operazioni offensive di terra. "Sin da ottobre, la Russia - si legge- ha aumentato le sue forze in Ucraina con decine di migliaia di riservisti. Malgrado ciò abbia ridotto la carenza di uomini, la scarsità di munizioni rimane un fattore limitante chiave per le operazioni offensive russe. La Russia ha probabilmente limitato i suoi attacchi missilistici a lungo raggio contro l'Ucraina a circa uno a settimana a causa della limitata disponibilità di missili da crociera".

"Similmente, è improbabile che la Russia abbia aumentato le scorte di munizioni d'artiglieria in maniera sufficiente per permettere operazioni offensive su larga scala. Una delle vulnerabilità del disegno operativo russo è che già soltanto per sostenere le operazioni offensive sulla lunga linea del fronte serve un significativo uso giornaliero di missili e proiettili d'artiglieria", conclude il bollettino.

UCCISI 101.430 RUSSI, 480 NELLA GIORNATA DI IERI - L'esercito ucraino afferma di aver ucciso ieri 480 soldati russi, portando il totale a 101.430 morti nelle file avversarie dall'invasione del 24 febbraio. E' quanto si legge nel bollettini giornaliero dello stato maggiore di Kiev