Ucraina, 5 terabyte di dati governativi finiscono in vendita sul web, Iezzi (Swascan): "tsunami di file in vendita"

Un attacco hacker all'Ucraina è stato sferrato in concomitanza con le operazioni militari e migliaia di dati sensibili di enti governativi, apprende l'Adnkronos, sono finiti in offerta nel dark web: "Contemporaneamente alla diffusione della notizia dell’invasione militare russa dell’Ucraina – rende noto il Ceo di Swascan, polo italiano della cybersicurezza del Gruppo Tinexta, Pierguido Iezzi – i criminal hacker non sono rimasti inattivi e hanno messo all’asta più di 5 TeraByte di dati estrapolati da vari enti governativi ucraini”.

In un noto forum del Dark Web sono stati pubblicati una serie di data leak, alcuni dei quali pubblicamente accessibili, altri in attesa di pubblicazione, altri già venduti, con dati di varia natura sui cittadini ucraini, ma anche vari funzionari del governo e dell'esercito. Tra i dati estrapolati si leggono anche report e cartelle mediche che parlano della salute e malattie diagnosticate dei funzionari del Ministero dell'Interno ucraino. “Questa è solo la punta dell'iceberg - spiega Iezzi - nelle ultime ore sembrerebbe che in rete stia confluendo un vero e proprio tsunami di Dataleak, sottoprodotto della prima vera guerra ibrida”.