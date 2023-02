Ucraina, a marzo arrivano i primi tank Leopard 2: l'annuncio

I carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca saranno consegnati dalla Polonia all'Ucraina a metà marzo. Lo ha annunciato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak a Bruxelles, aggiungendo che ''i soldati ucraini si stanno addestrando in Polonia'' dall'inizio di febbraio ''su come far funzionare questi carri armati. Saranno pronti a metà marzo''. C'è quindi una prima data, almeno a grandi linee, per l'effettivo inizio della fornitura di tank Leopard 2 all'esercito di Kiev.

Intanto i tank promessi dal Canada all'Ucraina sono arrivati in Polonia, dove gli istruttori canadesi hanno già iniziato l'addestarmento dei reparti ucraini. Lo ha detto la ministra della Difesa canadese, Anita Anand, parlando con i giornalisti in occasione della ministeriale Nato a Bruxelles, scrive Ukrinform. "Abbiamo annunciato l'invio di quattro tank in Polonia. E' già avvenuto, i tank sono in Polonia", ha detto Anand. Nel paese sono arrivati anche 25 istruttori canadesi, che hanno iniziato l'addestramento dei soldati ucraini.

La Norvegia fornirà all'Ucraina otto carri armati Leopard 2 oltre a munizioni, pezzi di ricambio e fino a quattro veicoli di supporto, come ha annunciato il governo di Oslo, rendendo noti i dettagli del suo contributo al rafforzamento dell'esercito di Kiev. Il ministero della Difesa norvegese, tuttavia, non ha specificato quando i carri armati saranno consegnati, ma il ministro Bjorn Arild Gram, attualmente a Bruxelles per una riunione nel formato Ramstein, ha detto ai media norvegesi che sarebbe imminente.