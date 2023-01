Ucraina, a Roma il 'Dugin' di Kiev

Ci sarà anche Dmytro Korchynsky, scrittore e militante ultranazionalista ucraino considerato una sorta di anti-Dugin di Kiev, al convegno “La Frontiera della Storia – Dall’assedio continentale alla Pax europea”, organizzato domenica prossima a Roma, al caffè letterario Horafelix, dal “Centro studi strategici Giovanni de’ Medici”. Korchynsky, fondatore del partito di estrema destra Bratstvo (Brotherhood) e poi del battaglione St. Mary impegnato a combattere i separatisti filo-russi in Ucraina orientale, nel 2015 era stato fermato e poco dopo rilasciato dall'Interpol in Italia su richiesta di Mosca, che lo accusava di terrorismo.

Il convegno di Roma, dedicato all’approfondimento del conflitto in atto sul fronte orientale dell’Europa tra Ucraina e Russia, comincia alle 16:30 nel locale di Via Reggio Emilia 89 con l’introduzione del reporter di guerra Alberto Palladino e l'intervento di Gabriele Adinolfi, nome ingombrante della destra italiana, oggi caporedattore della rivista Polaris. A prendere la parola sarà anche un altro relatore estero, l’attivista polacco Łukasz Burzyński.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per la presentazione in anteprima del reportage “Battaglione Revanche – il nostro nome è vendetta” curato proprio da Palladino con Filippo Castaldini e prodotto dalla agenzia internazionale Borderline Visual. Media partner dell'evento è Radio Kulturaeuropa, che trasmetterà il dibattito in diretta sui suoi social.