Ucraina, accordo in Consiglio Ue: 18 miliardi di aiuti nel 2023

Il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo sul pacchetto legislativo che consentirà all'Ue di sostenere finanziariamente l'Ucraina nel 2023 con 18 miliardi di euro di prestiti a tasso agevolato. La proposta è stata adottata per procedura scritta e sarà trasmessa al Parlamento Europeo per l'adozione, che avrà luogo probabilmente la settimana prossima.

L'Ungheria aveva posto il veto sugli aiuti all'Ucraina per il 2023, ma gli altri 26 Paesi erano determinati ad approvare ugualmente il pacchetto da 18 miliardi, fornendo garanzie nazionali alla Commissione perché potesse emettere obbligazioni. Di fronte alla prospettiva di vedere il pacchetto di aiuti approvato ugualmente, ma a 26, a quanto si apprende a Bruxelles, Budapest ha fatto marcia indietro in Coreper e ha dato via libera al provvedimento.