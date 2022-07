Von der Leyen: "Manterremo alta la pressione per tutto il tempo necessario"

Gli Stati membri dell'Ue "hanno concordato sulle nostre sanzioni rafforzate e prolungate contro il Cremlino. Me ne compiaccio. Manda un segnale forte a Mosca: manterremo alta la pressione per tutto il tempo necessario". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social.