Ucraina, addestramento Patriot: soldati Kiev subito in Usa

Le truppe ucraine dovrebbero iniziare l'addestramento sul sistema missilistico Patriot negli Stati Uniti già dalla prossima settimana. Questo quanto rivelato alla Cnn da due funzionari statunitensi. Il programma di addestramento - si legge ancora - si svolgerà a Fort Sill, in Oklahoma, lo stesso luogo dove gli americani svolgono il proprio addestramento sul funzionamento e la manutenzione del sistema avanzato di difesa aerea. Fort Sill, spiega ancora la Cnn, è uno dei quattro luoghi di addestramento di base dell'esercito e sede della scuola di artiglieria da campo.

La formazione degli ucraini dovrebbe richiedere "diversi mesi", ha affermato Laura Cooper, vice assistente segretario alla difesa per Russia, Ucraina ed Eurasia, spiegando però di non essere in grado di indicare un "tempo specifico per il suo completamento".