Ucraina, al Teatro Comunale di Ferrara gara di solidarietà per l'Ukrainian Classical Ballet

"Il Teatro per l'Ucraina. Tre balletti per sostenere gli artisti ucraini". Gara di solidarietà al Teatro Comunale di Ferrara per tre serate programmate con due classici del repertorio,' Giselle' (5 aprile), 'Il lago dei cigni' (9) accanto ad 'Alice in wonderland' (5 maggio).

Tre gli spettacoli al Teatro Abbado, tra aprile e maggio, dunque, con protagoniste due compagnie ucraine che si trovavano in tournée al momento dello scoppio della guerra nel proprio Paese. Il Teatro di Ferrara farà da apripista all’arrivo in Italia dell’Ukrainian Classical Ballet, che riunisce i migliori solisti e ballerini provenienti dai principali teatri nazionali dell’Ucraina. La compagnia, che era in tour in Francia, nelle ultime settimane è stata ospitata a Parigi.

I 50 artisti rimarranno per una settimana nella città estense. Già attiva la gara di solidarietà partita da Ferrara. Altri 10 teatri, infatti, hanno aderito al progetto e ospiteranno le loro performance. Dopo il successo dello scorso 8 marzo al Comunale, torna anche la compagnia di circo-teatro Elysium di Kiev.