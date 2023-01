Ucraina, allarme antiaereo nel Paese: abbattuti droni verso Kiev

Allarme antiaereo questa mattina a Kiev e in gran parte dell'Ucraina. Nella capitale ai cittadini è stato chiesto di dirigersi verso i rifugi, come ha confermato il consigliere del Presidente, Anton Gerashchenko. Abbattuti 15 droni nemici alle prime ore di oggi diretti verso Kiev e le regioni centrali del Paese.

Le sirene hanno suonato anche nella regione di Zhytomyr, dove il governatore Vitaliy Bunechko ha chiesto ai residenti di spegnere le luci e i dispositivi elettrici non necessari e di non ignorare i segnali di allarme, poco prima delle otto di questa mattina (ora locale). Allarme anche "in tutta la zona" di Mykolaiv, come ha scritto su Telegram il governatore

Secondo il governatore della regione Odessa, Maksym Marchenko, la Russia si prepara a lanciare un massiccio attacco missilistico contro il Paese utilizzando aerei e navi.

La Russia sta preparando una seconda ondata di mobilitazione, a fine febbraio, in Crimea, ha denunciato lo stato maggiore ucraino. Gli elenchi di tutti i dipendenti delle istituzioni e delle realtà private da esentare dovranno essere consegnati alle autorità entro il 29 di questo mese.