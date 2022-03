Ucraina, allarme di Forti (Caritas): "C'è una forte emergenza minori non accompagnati"

La Caritas italiana lancia l’emergenza minori non accompagnati. E’ uno dei tanti risvolti drammatici del conflitto russo ucraino insieme all’allarme tratta che riguarda le donne ucraine in fuga dalla guerra. "Ci stiamo muovendo su un fronte internazionale e su uno nazionale - spiega in una intervista all’Adnkronos Oliviero Forti, responsabile Caritas per le politiche migratorie e la protezione internazionale che sta facendo la spola con la Polonia per aiutare i colleghi -. Il primo ci vede impegnati a sostegno dei colleghi che operano in Polonia, Romania, Moldavia per la primissima emergenza. Al confine c’è un attraversamento costante. La Polonia è la realtà più importante che in questo momento sta dando aiuto agli sfollati, insieme al governo, nei centri di accoglienza".

Forti riporta la sua testimonianza diretta: "La settimana scorsa sono stato in Polonia e mi accingo a ripartire: quello che vedo è non solo una umanità in fuga ma anche tante persone che intendono rimanere in Polonia in attesa di tornare nelle case quando finirà la guerra. Ci sono zone molto provate dal punto di vista della distruzione, altre invece che non sono state toccate per cui le persone sono fuggite ma hanno una casa ancora in piedi e rimangono al confine sperando di potervi tornare il prima possibile".

Il responsabile nazionale della Caritas, riferendosi agli sfollati ucraini, parla di un "flusso migratorio un po’ anomalo rispetto a quello che siamo abituati a vedere, dal Nord Africa o dal Medio Oriente, perché sono europei che anche nel progetto migratorio temporaneo possono godere di opportunità di muoversi liberamente sul territorio europeo -cosa non consentita a chi proviene da Paesi terzi ma che ugualmente sono persone che vanno protette -. Per i cittadini ucraini che si stanno muovendo nei vari Paesi europei, chi sceglie di lasciare la Polonia ha come obiettivo primario la Germania che si sta adoperando col trasferimento con treni e pullman. Altri si sono trasferiti in Italia quasi esclusivamente laddove hanno reti familiari. Il Viminale racconta di 50 mila ingressi in Italia, di cui solo duemila oggi sono presso le strutture di accoglienza istituzionali. Un numero pari nelle strutture Caritas ma il novanta per cento è presso reti familiari e amicali".

Le Caritas in Italia, ricorda Forti, hanno messo migliaia di posti a disposizione per chi fuga dalla guerra in Ucraina, ma "di questi solo una piccola parte è occupata . Domenica torno a Varsavia e raggiungerò i colleghi che stanno lavorando per dare opportunità a chi volesse di trasferirsi in Italia dove troverà comunque le Caritas pronte ad accogliere: dalla Sicilia alla Sardegna al nord Italia. Sulla tipologia di accoglienza cercheremo di garantire gli standard previsti dalla legge ma il tema è capire per quanto tempo queste persone vorranno fermarsi: se rimanere qui in Italia alcuni giorni e poi muoversi; al momento la situazione è fluida ed emergenziale ed è difficile fare una previsione".

MINORI NON ACCOMPAGNATI- Desta particolare preoccupazione e allarme il tema dei minori, soprattutto i bambini non accompagnati. "La Polonia - spiega il responsabile nazionale di Caritas Italiana- deve trovare accoglienza a migliaia di minori non accompagnati e anche su questo stiamo ragionando col governo italiano e con Caritas Polonia per capire in futuro che tipo di supporto dare a questi bambini".

ALLARME TRATTA- Grande attenzione e vigilanza anche per l’allarme tratta. "Alla stazione di Varsavia - spiega Oliviero Forti - nella notte hanno allertato le forze dell’ordine per movimenti strani di persone che avvicinavano donne ucraine per portarle in chissà quali Paesi. Le autorità polacche hanno inasprito le pene per i trafficanti".

VOLI UMANITARI - La rete Caritas è poi al lavoro con i voli umanitari che la prossima settimana porteranno nel nostro Paese 650 sfollati dalla guerra : "Stiamo organizzando tre voli umanitari - ragguaglia Forti -. Martedì a Fiumicino stiamo organizzando anche una conferenza con il cardinale Bassetti . Sono voli destinati a queste persone, principalmente donne e bambini, che incontriamo nella stazione di Varsavia e nell’hub che sta raccogliendo settemila persone accampate in quell’area. Vogliamo evitare per questa umanità, già tanto provata, trasferimenti in pullman o in treno".