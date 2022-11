Ucraina, ambasciata Russia in Italia: "Ecco Lince distrutto, contribuenti contenti?"

Il tweet dell'ambasciata con la foto di quello bollato come mezzo "made in Italy", apparentemente fuori uso in Ucraina

''Made in Italy. L'auto blindata Lince Mlv consegnata all'esercito ucraino vicino ad Artiomovsk (Bakhmut). Tutti i contribuenti italiani sono felici di tale destinazione dei loro soldi?''. E' il post sull'account di Twitter dell'ambasciata russa in Italia che accompagna la foto di quello che apparentemente sembra essere un Lince fuori uso tra le macerie in Ucraina. Un commento al post - di fonte ucraina - precisa tuttavia che "il veicolo ha subìto danni minori, è riuscito a proteggere l'equipaggio e in seguito è stato recuperato".