Ucraina, ambasciatore a Roma: "Grati a mondo libero e Italia per supporto"

''Oggi primo anniversario dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, questo incontro, alla presenza degli ambasciatori, è un grande segno di solidarietà del mondo libero e democratico nei nostri confronti''. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, a un evento che si è tenuto presso la sede della sua rappresentanza diplomatica alla presenza degli ambasciatori dei Paesi che sostengono Kiev.

Ringraziando "tutto il governo italiano per il sostegno che ha mostrato", Melnyk ha evidenziato come la recente visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Kiev abbia "confermato questa linea continuativa di supporto che apprezziamo moltissimo. Speriamo che insieme riusciremo a portare la pace al più presto. La battaglia non è ancora finita e tutti dobbiamo essere ancora più uniti per avvicinare la vittoria che tutti vogliamo".

All'evento ha partecipato il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, che ai giornalisti ha ribadito che "l'Italia ha dimostrato con i fatti di essere vicina all'Ucraina e alla sua battaglia di libertà a difesa dei valori Onu e della comunità internazionale, la lealtà e la fedeltà alla nostra alleanza, ma soprattutto il rispetto dei diritti umani che sono stati calpestati quest'anno''. ''Ovviamente confermiamo che noi saremo sempre al fianco dell'Ucraina in questa battaglia'', ha proseguito Cirielli, sottolineando che la presenza della premier Giorgia Meloni in Ucraina è stata ''formale e simbolica''.

E' quindi intervenuto l'incaricato d'affari degli Stati Uniti, Shawn Crowley, che ha commentato positivamente la visita a Kiev della premier Meloni, ricordando come la prima telefonata che il presidente Joe Biden ha fatto quando è tornato a Varsavia dopo essere stato in Ucraina è stata proprio alla leader italiana. "Penso che questo dimostri che il mondo apprezza ciò che l'Italia sta facendo per il popolo ucraino", ha affermato.

Lo stesso Crowley è apparso in un video diffuso oggi insieme agli ambasciatori dei Paesi G7 in Italia e Melnyk in cui è stato ribadito che gli alleati resteranno al fianco di Kiev per tutto il tempo necessario. Nel video gli ambasciatori tengono in mano dei fogli in cui ricordano che oggi sono passati 365 giorni dall'inizio dell'invasione "ovvero 12 mesi, 52 settimane, 365 giorni, 8.760 ore, 525.600 minuti" ed ognuno di loro conclude rimarcando che i loro Paesi saranno "al fianco dell'Ucraina". Nel video l'Italia è rappresentata dal direttore generale della Farnesina, Ettore Sequi. E' presente anche il rappresentante della Commissione Europea in Italia, Antonio Parenti.

All'evento che si è tenuto presso l'ambasciata ucraina a Roma ha preso quindi la parola Jan Bjorklund, l'ambasciatore di Svezia - Paese attuale presidente di turno dell'Unione europea - il quale ha tenuto a precisare che "la priorità dell'Ue ora è mantenere l'unità nel nostro supporto all'Ucraina, sulle sanzioni e sulla condanna della Russia".

"Saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha concluso l'ambasciatore britannico, Edward Llewellyn, evidenziando che "oggi è un giorno triste, ma siamo qui per sottolineare la nostra unità".