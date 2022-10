Ucraina, ambasciatore a Roma: "in Russia forma moderna di fascismo"

'dopo la guerra non escludo cambiamenti territoriali in Russia'

In Russia il potere si basa su "una forma moderna di fascismo". Lo ha dichiarato Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino a Roma, nel corso di un question time con gli studenti del corso di laurea in Global Governance dell'Università di Tor Vergata durante la 13ma edizione del Festival della Diplomazia presso il Centro Studi Americani.

Secondo l'ambasciatore, dopo la guerra in Russia ci saranno "cambiamenti interni, non solo nella sfera politica, ma su come verrà accettata la politica del regime ed i russi capiranno di aver fatto il peggiore errore della loro storia". L'ambasciatore non ha escluso che al termine del conflitto possano esserci "cambiamenti territoriali in Russia", considerando che "in alcune Nazioni si solleveranno richieste di indipendenza e sovranità".

Evidenziando come in questi mesi di conflitto l'esercito ucraino abbia "distrutto la fama di invincibilità dell'esercito russo", il diplomatico ha precisato come il referendum sui territori annessi alla Russia, la mobilitazione parziale proclamata dal Cremlino e la minaccia di usare armi nucleari rappresentino una "minaccia per la sicurezza globale".

Melnyk ha poi evidenziato la necessità di riconoscere la Russia come uno "Stato sponsor del terrorismo e le sue forze armate come organizzazioni terroristiche", ribadendo l'importanza di fornire "più armi" a Kiev e allo stesso tempo imporre "più sanzioni" a Mosca, mentre fondamentale rimane la "ricostruzione" del Paese.

Su un eventuale negoziato con la Russia, Melnyk ha chiarito che "la condizione numero uno è che l'esercito russo lasci il nostro Paese, che deve essere liberato da tutte le truppe. Dopo di questo possiamo sederci al tavolo e stabilire le regole".