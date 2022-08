Ucraina, ambasciatore a Roma: "Stop a ricatto nucleare, russi via da Zaporizhzhia"

Mosca smetta di ricattare il mondo con la minaccia di una catastrofe nucleare a Zaporizhzhia, ritiri le truppe dalla centrale e consenta la missione dell'Aiea. L'ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, parla nel giorno dell'indipendenza del suo Paese, che coincide con i sei mesi di guerra, e denuncia l'atteggiamento della Russia su Zaporizhzhia. In un'intervista all'Adnkronos si dice anche preoccupato per il rischio di un'escalation degli attacchi russi in tutto il Paese, come avvertito dall'intelligence americana, parla della possibilità di una ripresa dei negoziati e ribadisce la richiesta all'Occidente di aiuti continui a Kiev.

ZAPORIZHIZHIA "Mosca, nonostante la sua superiorità al potere, non è riuscita a portare a termine la sua "guerra lampo" di sottomissione dell'Ucraina. Pertanto, non sorprende che ora il Cremlino stia attivamente cercando nuovi modi per intimidire il mondo. Le azioni della Russia presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia minacciano l'Ucraina, l'Europa e il mondo - denuncia Melnyk - Per prevenire una catastrofe nucleare, la Russia deve consentire immediatamente una missione guidata dall'Aiea nell'impianto, smettere di ricattare il mondo e ritirare le sue truppe dall'impianto".

L'ambasciatore definisce "il ricatto nucleare della Russia un'altra sfida senza precedenti al sistema di sicurezza mondiale e all'intera società democratica, la Russia deve lasciare la stazione e restituirla al controllo ucraino. Questa posizione è condivisa da tutti i nostri alleati. Non possiamo permettere una catastrofe nucleare nel 21° secolo. Dobbiamo mettere insieme i massimi sforzi dei leader di tutti i paesi affinché gli occupanti russi lascino al più presto la centrale nucleare di Zaporizhzhia e diano una risposta decisiva alla Russia che per i suoi giochi mette in pericolo la sicurezza globale e il sistema mondiale dell'ordine".

ESCALATION ATTACCHI L'ambasciatore si dice quindi "preoccupato" per una possibile intensificazione degli attacchi russi: "Abbiamo visto tutti come si comporta Mosca e come segue le norme e le regole di guerra. L'esercito russo ha bombardato senza scrupoli ospedali, asili e ospedali per la maternità, ha effettuato attacchi missilistici sulle case dei civili, ha fatto saltare in aria centri commerciali dove c'erano donne e bambini. Abbiamo sentito nel corso degli ultimi settimane gli appelli anche al livello governativo tramite i rappresentanti diplomatici all’eliminazione della popolazione civile d’Ucraina. Perciò siamo naturalmente preoccupati per il possibile aumento degli attacchi al nostro Paese, innanzitutto, visto importanza di questa settimana piena degli eventi: la festa nazionale, il Vertice della Piattaforma di Crimea, visite di varie delegazioni internazionali"."La guerra - ricorda a sei mesi esatti dall'inizio dell'invasione - ha bussato alla nostra porta quando nessuno se lo aspettava. Dopotutto, l'Ucraina è un Paese pacifico e gli ucraini sono persone pacifiche, completamente concentrate sulla costruzione del proprio Stato. Non siamo mai andati in guerra con nessuno. Tuttavia, il nostro vicino russo, sfortunatamente, ha altri valori e altre ambizioni. Oggi è la festa nazionale d’Ucraina, il Giorno dell’Indipendenza, ma, per ironia della sorte, segna anche mezzo anno preciso dall’invasione armata russa. Per il sesto mese stiamo combattendo per la nostra indipendenza e libertà. Chi non aspettava tanto coraggio, unità e fermezza degli ucraini è proprio lo stato aggressore". NEGOZIATI Melnyk affronta poi il tema di una possibile ripresa dei negoziati, cui sta lavorando con grande impegno la Turchia, possibilità alla quale non sembra credere: "Tutte le guerre finiscono con le trattative. Prima o poi. E la leadership del nostro Paese e i nostri partner internazionali hanno ripetutamente invitato la Russia al tavolo dei negoziati ancora prima dell’invasione. Conosciamo la risposta. I leader delle principali democrazie mondiali hanno proposto una serie di iniziative volte a fermare questa guerra assurda il prima possibile. Ma dopo Bucha le possibilità dei negoziati si sono diminuite drammaticamente".